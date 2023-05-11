Elazığ'da motosiklet hırsızlığı

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki sepetli motosikleti çaldı. İşe motosikleti ile gittiğini belirten ve mağdur olduğunu kaydeden Rıfat Kerti, motorunun bulunup kendisine teslim edilmesini istedi.

Olay, yaklaşık bir ay önce Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan ayında gittiği bir iftar programından çıkan Rıfat Kerti, park ettiği 23 ADL 881 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, incelemenin ardından şahıslar ve çalınan motorun bulunması için çalışma başlattı.

İş yerine motosikleti ile gittiğini belirten Kerti, "Ramazan ayının son günlerinde bir iftar programına gittim ve motoru park ettim. Çıkışta motosikletimin olmadığını gördüm. Durumu polis ekiplerine bildirdim, ilgilendiler sağ olsunlar. İşe motorumla gidiyordum. Olmayınca sorun yaşamaya başladım. Motosikletimin bulunmasını istiyorum" dedi. - ELAZIĞ