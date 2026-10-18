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Elazığ'da motosiklet denetiminde 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 TL ceza uygulandı

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Elazığ'da motosiklet denetiminde 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 TL ceza uygulandı
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Elazığ'da artan motosiklet kazalarının ardından yapılan denetimlerde 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine toplam 1 milyon 311 bin 652 TL para cezası yazıldı.

Artan motosiklet kazalarının ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında eş zamanlı yapılan denetimlerde 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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