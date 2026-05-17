Elazığ'da iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı bölgede bulunan polis memurları ayırdı.

Olay gece saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yaşanan tartışma bir süre sonra tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden gruplar, polis memurlarının araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı