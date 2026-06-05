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Elazığ'da 964 asayiş olayında, bin 92 şahıs yakalandı

Elazığ'da 964 asayiş olayında, bin 92 şahıs yakalandı
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Elazığ Valiliği, Mayıs ayı asayiş verilerini açıkladı. 964 olayda bin 92 şahıs yakalanırken 161 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu, silah ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da Mayıs ayında meydana gelen 964 asayiş olayında bin 92 şahıs yakalanırken 161 şahıs da tutuklandı.

Elazığ Valiliği 1-31 Mayıs tarihleri arasındaki asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 964 olayda bin 92 şahıs yakalanırken 161 şahıs da tutuklandı. 59 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken kayıp olarak aranan 51 şahıs da bulundu. Çalışmalarda, 298 bin 143 şahıs ve 174 bin 592 araç denetlendi. Kontrol edilen 100 bin 531 araçtan 14 bin 965'ine cezai işlem uygulanırken 298 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 151 trafik kazasında ise 260 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda, 33 adet tabanca, 16 adet tüfek, 819 adet fişek/kartuş, 20 adet kesici alet, 6,237 gram esrar, 15 gram esrar tohumu, 1.469 gram metamfetamin, 863,84 gram bonzai, 727,89 gram bonzai ham maddesi, 25.350 adet sentetik ecza ve ecstasy, 72 gram kokain, 120 gram sentetik kannabionit, 2.707 gram kannabionit katkılı tütün, 6.401 gram skunk, 3 gram kenevir tohumu, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı. Çalıntı olarak 2 adet motosiklet, 2 adet cep telefonu ve 1 adet kredi kartı ele geçirildi. Kaçak olarak ise, 83.680 dal makaron, 92 kilogram tütün, 60 paket sigara, 70 adet elektronik sigara, 72,750 adet sigara yapımında kullanılan malzeme, 219 adet emtia, 80 litre alkol, 960 litre zeytinyağı, 9 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 867 bin 250 TL, 603 ABD Doları, 3 bin 50 Euro ve 19 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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