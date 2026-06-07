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Elazığ'da mayıs ayında 316 kaza meydana geldi: 1 ölü, 258 yaralı

Elazığ'da mayıs ayında 316 kaza meydana geldi: 1 ölü, 258 yaralı
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Elazığ'da mayıs ayında meydana gelen 316 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 258 kişi yaralandı. Kazaların 150'si yaralanmalı, 166'sı maddi hasarlı olarak kaydedildi.

Elazığ'da mayıs ayında meydana gelen 316 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 258 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da mayıs ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 316 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 258 kişi de yaralandı. Kazaların 150'si yaralanmalı olurken, 166'sının ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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