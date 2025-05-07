Elazığ'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
Elazığ'da meydana gelen olayda, makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa