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Elazığ'da makas atan sürücü kameraya yansıdı

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Elazığ Atatürk Bulvarı'nda makas atarak trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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