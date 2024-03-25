Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.