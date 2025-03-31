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Elazığ'da Kuvvetli Yağış, Trafikte Aksamalar ve Heyelan

Elazığ'da Kuvvetli Yağış, Trafikte Aksamalar ve Heyelan
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Elazığ'da etkili olan kuvvetli yağış, Palu ilçesinde heyelan ve Kovancılar'da trafik kazalarına yol açarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, bölgedeki hava durumu hakkında uyarılarda bulundu.

Elazığ'da kuvvetli yağış, kent genelinde trafik ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Palu ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Kovancılar'da ise kayganlaşan yolda bir otomobilin savrularak refüje çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da etkili olan kuvvetli yağış trafik ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Palu ilçesinde yağış sonucu meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol trafiğe açıldı.

Kovancılar ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çarptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, ayrıca sabah saatlerinde bölgede yer yer pus olacağı uyarısı yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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