Elazığ'da Köy Minibüsü Takla Attı: 7 Yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir köy minibüsü takla attı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 3'ü ağır 7 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde, köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Olay Palu ilçesi Baltaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - 3.Sayfa