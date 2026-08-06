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Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da korkutan yangın
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesindeki sanayi sitesinde istiflenen kerestelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki sanayi sitesinde istiflenen kerestelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesindeki sanayi sitesinde istiflenen kerestelerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste atölyesinin yanında istiflenmiş kerestelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki dükkanlara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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