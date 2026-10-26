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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu, 1 kişi hafif yaralandı

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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu, 1 kişi hafif yaralandı
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Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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