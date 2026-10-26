Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu, 1 kişi hafif yaralandı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu, 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı