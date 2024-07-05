Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban-Ağın-Arapgir karayolu Fırat köprüsü mevkiinde, virajı alamayan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da virajı alamayan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Keban-Ağın-Arapgir karayolu Fırat köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arapgir istikametinden Keban istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 05 FD 554 plakalı kömür yüklü kamyon, Keban Köprüsü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü M.E., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Keban Ağın Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title