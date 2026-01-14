Haberler

Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu

Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu
Güncelleme:
Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü. Karlı ve buzlu yolda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu.

Elazığ'da karlı ve buzlu yolda kayan otobüs, devrilmekten son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bingöl- Elazığ Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan otobüs, karlı ve buzlu yolda kaymaya başladı.

BUZDA KAYAN OTOBÜS DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bir süre yan şekilde kayan otobüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü.

