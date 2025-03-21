Elazığ'da Kaya Düşmesi Yayın Evini Kapatmadı

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Sivrice'de Hazarbaba Kayak Merkezi yoluna düşen kaya parçası, ekiplerin müdahalesiyle kaldırıldı. Sürücüler, muhtemel kaya düşmelerine karşı uyarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazarbaba Kayak Merkezi yoluna düşen kaya parçası, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücüleri muhtemel kaya düşmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sivrice'de bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi yoluna düşen kaya parçası, sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayın bildirilmesi üzerine Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Kazıcı yükleyici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaya parçası yoldan kaldırılarak ulaşım güvenli bir şekilde sağlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki yol güvenliği çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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