Elazığ'da karda kayan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafif ticari bir araç yol kenarındaki kanala devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı ve buzlanmayla birlikte kayan hafif ticari araç, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Kırkpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı ve buzlanmayla birlikte kayan hafif ticari araç, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

