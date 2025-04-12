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Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Elazığ'da gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde dondurucu soğukla birlikte birçok trafik kazasına neden oldu. Çaydaçıra Kavşağı'ndaki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da gece etkili olan kar yağışı sabah kazalara neden oldu: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Buzlanma nedeniyle Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanırken, kent genelinde birçok kaza meydana geldi. Kazalarda 1'i hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden yağış, sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte birçok bölgede buzlanma meydana geldi. Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte oluşan buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Aynı saatlerde kentin farklı noktalarında da birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1'i hafif olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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