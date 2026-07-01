Haberler

Elazığ'da kamyonet yan yattı: 2 yaralı

Elazığ'da kamyonet yan yattı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyhacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 HN 625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Adana'da 'büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi