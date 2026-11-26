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Elazığ'da bir şahıs, saman yüklü kamyonun yanına yanaştığı pikapla, 3 torba samanı alıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Aksaray Mahallesi'nde bulunan Buğday Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs pikabıyla saman yüklü kamyonun yanına yanaştı. Saman yüklü kamyonun üstüne çıkan vatandaş, pikabına 3 torba saman yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı