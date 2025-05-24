Elazığ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Elazığ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Elazığ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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