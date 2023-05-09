Elazığ'da kaçak balık avı yapan 3 şahsa, 49 bin lira ceza

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde toplamda bir ton 775 kilo balık avlayan 3 şahsa, 49 bin 683 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde toplamda bir ton 775 kilo balık avlayan 3 şahsa, 49 bin 683 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ç.'nin bulunduğu aracı tespit ederek durdurdu. Aracın içerisinde bir ton kaçak avlanan balık ele geçirildi. Ayrıca Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak balık nakli yapan H.Ç. ve M.A.'nın aracında 775 kilo kaçak avlanan balık ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 3 şahsa toplam 49 bin 683 bin lira para ceza uygulandığı bildirildi.

Ele geçirilen balıkların ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ