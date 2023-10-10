Elazığ'da iş yerinde tüp patladı: 1 yaralı

Elazığ'da bir iş yerinde tüp bomba gibi patladı.

Elazığ'da bir iş yerinde tüp bomba gibi patladı. Olayda bir kişi çıkan dumandan etkilendi.

Olay, Rızaiye Mahallesi Şeref Tan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tüp patladı. Tüpün bomba gibi patlamasının ardından çıkan dumandan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen kişi kontrol amaçlı ambulansta tedavisi yapıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ