Elazığ'da İntihar Girişimi: Ekipler Şahsı İkna Etti

Elazığ'da 5'inci kata çıkarak atlamak isteyen şahsı ekipler ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekipler tarafından ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.