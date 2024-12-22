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Elazığ'da İntihar Girişimi: Ekipler Şahsı İkna Etti

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Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, olay yerine ulaşan ekipler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Elazığ'da 5'inci kata çıkarak atlamak isteyen şahsı ekipler ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekipler tarafından ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Elazığ'da İntihar Girişimi: Ekipler Şahsı İkna Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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