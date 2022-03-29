Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesinde bir işçi iskele söktüğü sırada inşaatın 3. katından düşerek yaralandı.

Olay, Palu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem sonrası hasar alarak yıkılan ve yenisi için yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu inşaatında çalışan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Halas Elhac, iskele söktüğü sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen işçi ardından Elazığ'a sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.