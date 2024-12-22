Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
PKK/YPG için Suriye'de zaman daralıyor! Fidan açık açık söyledi
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak

Elazığ'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 3 Yaralı

Elazığ'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki inşaat şantiyesindeki konteynırlarda çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Elazığ'da yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanında bulunan konteynırlarda, yangın çıktık. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken yangında 3 kişi yaralandı.

Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde yapımı devam eden bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 kişinin kaldığı konteyner, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Şans eseri kimsenin olmadığı konteynırlarda ki yangını fark eden işçiler, ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden 2 ve dumandan etkilenen 1 kişi ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatırken, konteynırlar kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
img

Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
img

Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.