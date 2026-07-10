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İkinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu: Güneşe karşı siper oluşturdular

İkinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu: Güneşe karşı siper oluşturdular
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, teyzesinin evinin ikinci katından düşerek yaralandı. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar çocuğu güneşten korumak için kartonlarla siper yaptı. Çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Elazığ'da ikinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralanırken, vatandaşlar yerde yatan çocuğun güneşten etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelene kadar kartonlarla siper yaptı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Kallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.Ö. (4) misafirliğe geldiği teyzesinin evinin camından aşağı düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar, buldukları kartonlarla düşen çocuğu güneş ışınlarından korumaya çalıştı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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