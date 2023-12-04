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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

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Elazığ-Malatya Karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralanan bir kişinin tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Elazığ Malatya Güvenlik Trafik Kazaları Kaza 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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