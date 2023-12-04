Elazığ-Malatya Karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralanan bir kişinin tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı kameralara yansıdı. - ELAZIĞ