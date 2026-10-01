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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Elazığ'da Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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