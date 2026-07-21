Haberler

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazar Dağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NKT 50 plakalı Audi marka otomobil ile 23 BT 190 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlardan birinin diğerinin üzerine çıktığı kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm

Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti