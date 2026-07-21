Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazar Dağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NKT 50 plakalı Audi marka otomobil ile 23 BT 190 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlardan birinin diğerinin üzerine çıktığı kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı