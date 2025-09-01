Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Bingöl karayolunun 45'inci kilometresinde 23 AEJ 568 ile 23 FA 195 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa