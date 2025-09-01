Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Bingöl karayolunun 45'inci kilometresinde 23 AEJ 568 ile 23 FA 195 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ