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Elazığ’da sokak kavgası kamerada

Elazığ’da sokak kavgası kamerada
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Elazığ'da 2 kadın ile bir şahıs arasında sokak ortasında kavga çıktı.

Elazığ'da 2 kadın ile bir şahıs arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kadınlardan biri sopayla şahsa vururken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kadın ve 1 şahıs sokak ortasında kavga etti. Boğuşmanın yaşandığı olayda çevredeki bazı kişiler kavgayı ayırmak istedi fakat başarılı olamadı. Kimileri ise müdahale etmeden kavgayı izledi. Kadınlardan biri ise elindeki odunla defalarca şahsa vurdu. Bir süre sonra kadınların elinden kurtulan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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