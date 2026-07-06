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Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
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Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 44 AGB 820 plakalı cip ile B.A. idaresindeki 23 AGT 327 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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