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Elazığ'da Huzur ve Güven Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi

Elazığ'da Huzur ve Güven Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi
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Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. 3 mahallede 29 ekip ve 218 personel ile denetimler gerçekleştirildi.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu'nun da katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 3 mahalle ve 15 noktada 29 ekip, 218 personel ile gerçekleştirilen denetimlere Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'de katıldı. Denetimler hakkında bilgi alan ve polis ekiplerine başarılar dileyen Vali Hatipoğlu, ardından denetim yapılan bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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