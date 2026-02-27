Haberler

Elazığ'da bir hırsız engelli vatandaşın un çuvalını çaldı

Güncelleme:
Elazığ'da bir hırsız, engelli bir bireye ait un çuvalı ve çekpası çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir hırsız girdiği apartmanda, engelli bir vatandaşa ait un çuvalını ve çekpası çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs bir apartmana girdi. Bina içerisinde bir süre gezinen şüpheli, engelli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evin önündeki un çuvalı ve çekpası alarak hızla uzaklaştı. O anlar ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

