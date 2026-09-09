Elazığ’da havaya ateş eden şahıs yakalandı
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Elazığ’da havaya av tüfeğiyle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Elazığ'da havaya av tüfeğiyle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri çalışma başattı. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı