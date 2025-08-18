Elazığ'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatıda Çalışan İşçi Tehlike Saçtı

Elazığ'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatıda Çalışan İşçi Tehlike Saçtı

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir işçi, güvenlik önlemi almadan çatıda çalışırken cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde tehlikeli anlar yaşandı.

Elazığ'da güvenlik önlemi almadan çalışan işçi kameraya yansıdı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıda çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
