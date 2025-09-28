Haberler

Elazığ'da çatıda tehlikeli çalışma
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir işçi, 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışarak çevredeki vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da çatı tamiri yapan vatandaşın hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
