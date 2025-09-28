Elazığ'da çatıda tehlikeli çalışma

Elazığ'da çatı tamiri yapan vatandaşın hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi. - ELAZIĞ