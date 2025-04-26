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Rüşvet anı kamerada

Elazığ'da Geri Manüevra Yapan Araç, Park Halindeki Araca Çarptı

Elazığ'da Geri Manüevra Yapan Araç, Park Halindeki Araca Çarptı
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Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde geri manevra yapan bir araç, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı; araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da geri manevrayla seyreden bir araç, park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kafkaslar Sokak üzerinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, geri geri giderken park halindeki hafif ticari araca çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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