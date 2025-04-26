Elazığ'da Geri Manüevra Yapan Araç, Park Halindeki Araca Çarptı

Elazığ'da geri manevrayla seyreden bir araç, park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kafkaslar Sokak üzerinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, geri geri giderken park halindeki hafif ticari araca çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ