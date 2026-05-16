Otomobil site girişine yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ'da bir sürücüsü site içerisinde geri manevra yaparak aracını park yapmak isterken site girişine yuvarlandı. Araç içerisinde sıkışan birisi ağır 2 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü, açık otoparka park etmek için 23 AGU 819 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptı. Geri geri fazla gelen otomobil, site girişine yuvarlanarak 34 ETA 928 plakalı araca çarparak ters döndü. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar İ.E. ve M.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

