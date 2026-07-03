Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katılımıyla kentte gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada araçlar arandı, kimlik kontrolü ve bilgilendirmeler yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katılım sağladığı ve çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada, belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan şahıs ve araçlara yönelik yasal işlem uygulandı. Uygulama kapsamında ekipler ayrıca, vatandaşlara ve sürücülere genel güvenlik kuralları başta olmak üzere asayiş olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı