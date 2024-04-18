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Elazığ'da Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da bir beton fabrikasında meydana gelen forklift kazasında işçi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz vatandaşın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Elazığ'da forklifti tamir etmek isterken altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Talihsiz vatandaşın 1 hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Murat Karadağ (29), arızalanan forklifti tamir etmek için altına girdi. Krikonun kırılması üzerine forkliftin altında kalan Karadağ, ağır yaralandı. İş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Karadağ'ın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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