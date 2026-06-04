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Evde düşerek mahsur kalan kardeşler için ekipler seferber oldu

Evde düşerek mahsur kalan kardeşler için ekipler seferber oldu
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Elazığ'da evde düşerek mahsur kalan yaşlı kız kardeşler, komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da evde düşerek mahsur kalan kız kardeşler komşuların ihbarıyla gelen ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde birlikte kalan kız kardeşler Güler S. ve Feride G.'den haber alamayan komşuları evden gelen sesler üzerine durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese gelen itfaiyenin merdiven yardımıyla kapıyı açması üzerine eve giren ekipler, yaşlı kadınların evin içerisinde düştüğünü ve bundan dolayı hareket edemediğini gördü. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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