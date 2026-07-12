Haberler

Elazığ'da şiddet uygulanan rehabilitasyon merkezine adli ve idari soruşturma başlatıldı

Elazığ'da şiddet uygulanan rehabilitasyon merkezine adli ve idari soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da down sendromlu, otizm ve epilepsi hastası 14 yaşındaki çocuğun özel eğitim merkezinde şiddete maruz kaldığı iddiası üzerine valilik tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.

Elazığ'da 14 yaşındaki down sendromlu, otizm ve epilepsi hastası çocuğun, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddiaları üzerine özel eğitim kurumuna, Elazığ Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılırken, il milli eğitim müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirdi.

Elazığ'da iddiaya göre down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek ilk darp raporunu aldı. Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayın ardından Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.00 sıralarında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre, ağır zihinsel engelli bir bireyin bina girişinde taşkın davranışlar sergileyerek eğitim personeline ve servis aracına yönelik saldırgan tutum göstermesi üzerine, olayın kontrol altına alınması amacıyla görevli öğretmenler müdahalede bulunmuştur. Bu esnada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın ardından yaralanan öğrenciye gerekli sağlık müdahalesi gecikmeksizin sağlanmış, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla idari ve adli süreç derhal başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak milli eğitim müdürlüğü müfettişleri ivedi olarak görevlendirilmiş olup, olay adli ve idari merciler tarafından tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Valiliğimizce, süreç yakinen takip edilmektedir. Soruşturmanın selameti açısından doğrulanmamış bilgi ve iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar

Suçlamalar çok ağır! Oynadığı bahis öyle böyle değil
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

Milli parkta dehşet anları!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

34 milyon takipçisi var! F.Bahçe formalı pozlarıyla ortalığı salladı
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak istemişti: 22 yaşındaki Ali'den acı haber
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi