Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü
Yurt genelinde bu hafta da sağanak etkili olacak

Tüm yurdu teslim alacak! Sağanak yeniden geliyor

Elazığ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Elazığ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin elektirk direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! İşte sandık sonuçları

Beşiktaş'ta seçim! Açılan sandıklarda başkan belli gibi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.