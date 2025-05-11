Elazığ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Elazığ-Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin elektirk direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa