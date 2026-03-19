Aldığı ekmeğin içerisinden vida çıktı
Elazığ'da bir vatandaş, marketten aldığı ekmeğin içinden vida buldu. Olay sonrası mağdur vatandaş, durumu ilgili yerlere bildirdi.
Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan vidayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı