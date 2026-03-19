Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden vida çıktı.

Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan vidayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı