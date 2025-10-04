Haberler

Elazığ'da Drift Yapan Sürücü Kameraya Yakalandı

Elazığ'da bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle drift yaparken arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Hicret Mahallesi'nde yaşandı.

Olay, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı, arkadaşı da onu kameraya aldı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
