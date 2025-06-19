Elazığ'da Drift Atan Tofaş Sürücüsü Tehlike Yarattı

Elazığ'da Drift Atan Tofaş Sürücüsü Tehlike Yarattı
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Elazığ'da bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle trafikte drift yaparak kendisi ve diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ'da Tofaş otomobiliyle trafikte drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'da Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobilin sürücüsü kavşakta drift attı. Sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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