Haberler

Elazığ'da otomobil domuz sürüsüne çarptı

Elazığ'da otomobil domuz sürüsüne çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Bingöl kara yolunda gece saatlerinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne bir otomobil çarptı. İki domuz telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.

Elazığ'da gece geç saatlerde aniden yola çıkan domuz sürüsüne bir otomobilin çarpması sonucu iki domuz telef olurken, araçta ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, geçtiğimiz gün gece geç saatlerde Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürü halinde yolun karşısına geçmeye çalışan domuzlardan ikisi olay yerinde telef oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin ön tampon kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...