Elazığ'da Depremde Hasar Gören Bina Korna Sesi İle Yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina Elazığ'da yıkıldı. Yıkım, korna sesi ile gerçekleşti ve görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, korna sesi ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa