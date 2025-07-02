Elazığ'da Depremde Hasar Gören Bina Korna Sesi İle Yıkıldı

Elazığ'da Depremde Hasar Gören Bina Korna Sesi İle Yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina Elazığ'da yıkıldı. Yıkım, korna sesi ile gerçekleşti ve görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, korna sesi ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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