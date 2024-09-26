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Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tatbikat, deprem ve yangın senaryolarını kapsadı. Hastane personeli ve acil yardım ekipleri, olası bir afet durumunda hazırlıklarını test etti.

Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Bingöl'de saat 14.00'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hastanenin bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Hastane personelleri, çıkan yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, depremden etkilenen yaralıları hastane içerisinde çıkartarak hastanenin dışarısında hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek gözlem altına alındı.

Afet Planı çerçevesinde hastanede bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini belirten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hilal Kaya, "Bu tatbikata katılan UMKE, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hastane personelimize yangın söndürmeyle alakalı da bir eğitim verildi. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Hastanemizde güzel bir farkındalık oluşturuldu. Eksikliklerimiz ve noksanlıklarımız görülerek tedbirler alındı. Herhangi bir afet durumunda bizler hazırız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 3-sayfa Hastane Deprem Elazığ Sağlık Yaşam

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